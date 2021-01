Chiavari: il manifesto arancione e alcuni commenti

Il Point allestito da Marco Di Capua in corso Garibaldi accende la fantasia dei chiavaresi che, passando davanti, si lasciano andare a commenti e considerazioni. Il colore del manifesto, l’arancione, annuncia il coinvolgimento alla corte di Toti che vede la Liguria come trampolino di lancio in campo nazionale del governatore dopo la frattura con Berlusconi. Il manifesto con Antonio Segalerba (e perché no con Giorgio Canepa?) dimostra che il duo è inscindibile; un anziano li indica alla moglie dicendo “Il braccio e la mente”; lei non capisce e ripete semplicemente “mente?”. I riflessi delle vetrine giocano brutti scherzi; così un signore di mezza età commenta: “U pa’ diviso in due come la sua maggioranza”. Un terzo assicura: “Nella maggioranza non andranno d’accordo, ma l’amore per la città sarà la colla che li tiene uniti”.