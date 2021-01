Chiavari: “Città della Cultura, serve un dibattito pubblico”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale e capogruppo Pd Luca Garibaldi riceviamo e pubblichiamo



“In questi giorni a Chiavari si è ripreso a parlare del progetto sulla Cittadella: una maggioranza spaccata e tante idee sul tavolo. Ma nessun progetto d’insieme, purtroppo”, fa notare il Consigliere Luca Garibaldi, capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria

“È raro trovare un comune delle dimensioni di Chiavari con così tanti contenitori culturali, dal San Francesco al Cantero, dall’ex Tribunale alla Società Economica sino a Palazzo Rocca, e questa rarità ad oggi, non è ancora stata messa a frutto, per i cittadini e per tutta la nostra regione”, continua Luca Garibaldi

Garibaldi nota che in tutti questi anni sono state fatte riqualificazioni e ristrutturazioni, progetti spuri e singoli ma mai – ed è questo il grande peccato – un progetto con una visione d’insieme che preveda un disegno più ampio, costruendo una vera e propria rete culturale cittadina, che metta a sistema e valorizzi il grande patrimonio storico/culturale di questa città.

Cosa dovrebbe fare quindi il Comune di Chiavari? “Dovrebbe iniziare da qui: mettere in rete tutte queste realtà, vere perle rare, per fornire a Chiavari una risposta pubblica culturale unica, coinvolgendo tutta la città e tutti i cittadini.”

Non si tratterebbe di qualcosa di facile, né dal punto di vista della progettazione né dal punto di vista delle tempistiche, perché si tratterebbe di un progetto a lungo termine, ma, sottolinea Luca Garibaldi “Come per ogni cosa preziosa ha bisogno di calma, attenzione e cura.”

Conclude esortando quindi a non sprecare altro tempo, come purtroppo è già stato fatto per altre realtà, cercando di mettere una pezza su un singolo prodotto: “Il Comune apra un dibattito pubblico sulla cultura, coinvolgendo associazioni locali e figure esterne ed esperte e cerchiamo di fare un regalo alla nostra città e non al nostro simbolo di appartenenza. Cerchiamo di avere una visione d’insieme degna della realtà che siamo, che Chiavari è, e che merita.”