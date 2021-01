Chiavari città d’arte: si rischia un pasticciaccio

Dalle pagine del Secolo la vicesindaco di Chiavari Silvia Stanig difende il suo progetto per “riempire” di contenuti l’ex palazzo del Tribunale di via Mazzini. La polemica riguarda il progetto alternativo reso noto da Alberto Corticelli, espressione della stessa maggioranza.

Capiamo che la cultura, quella autentica, non è pane per tutti i denti. In una città come Chiavari prima di redigere progetti, sarebbe però, se non necessario utile, una specie di piano regolatore per capire le prospettive e i mezzi per realizzarle. Almeno un dibattito pubblico che esprima il traguardo da raggiungere. Richiamare visitatori perché apprezzino i musei, i monumenti, i dipinti esistenti? (incrementando turismo e commercio). Solo dopo proporre l’uso del Palazzo della Cittadella; anche se il progetto Corticelli & C. appare più logico e attrattivo per i “foresti”. Altrimenti si rischia di fare come per le piste ciclabile, fatte in assenza di un piano del traffico che a fronte di una spesa giudicata da molti eccessiva, sono sottoposte a critiche che si faranno più aspre in campagna elettorale.