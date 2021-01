Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Il Gruppo Iren informa che domani, mercoledì 13 gennaio 2021, tra le ore 9 e le ore 13, verrà sospeso il servizio idrico nelle località Mortola, San Nicolò, Porto Pidocchio e Punta Chiappa per collegare il bypass provvisorio costruito per consentire ilavori di palificazione in località San Rocco.