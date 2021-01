Appartamento a fuoco, possibile causa la canna fumaria

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo (L’incendio potrebbe essere stato causato dal surriscaldamento della canna fumaria)



I Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti a Genova, in Via Agosti, per l’incendio di un appartamento all’ultimo piano. Nel tempo necessario a predisporre le tubazioni all’interno del vano scale, si è preventivamente operato dall’esterno con una manichetta predisposta sulla piattaforma tridimensionale. Si registrano danni ingenti per l’appartamento interessato dalle fiamme.