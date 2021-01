Vaccini: “Priorità per addetti alle onoranze funebri”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio riceviamo e pubblichiamo

Con un ordine del giorno depositato quest’oggi, il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia – Liguria Popolare, chiede alla Giunta Toti di inserire gli addetti delle imprese di onoranze funebri e gli informatori scientifici del farmaco tra le figure a cui somministrare in via prioritaria il vaccino anti SARS-Cov-2.

“Anche questi operatori, per l’attività svolta, possono essere considerati tra quelli in prima linea, particolarmente esposti al rischio di infezione da Covid-19”, dichiara Muzio. “Per questo ritengo necessario – prosegue – prevedere il loro inserimento tra le categorie da vaccinare prioritariamente. Per quanto riguarda gli addetti alle onoranze funebri, credo sia giusto venire incontro alle richieste avanzate dai rappresentanti del settore ed esposte anche in una lettera-appello inviata al ministro della Salute, mentre per quel che concerne gli informatori scientifici ricordo che alcune Regioni si sono già mosse in questo senso. Comunico infine che, in merito all’ordine del giorno da me depositato l’8 gennaio al fine dell’inserimento di alcune professioni sanitarie tra le figure a cui destinare prioritariamente il vaccino, ho aggiunto agli odontoiatri, agli igienisti dentali, agli assistenti alla poltrona odontoiatrica e ai medici veterinari anche i fisioterapisti. A questo riguardo – conclude – ho preso atto con soddisfazione dell’apertura manifestata dal direttore generale del Dipartimento Salute della Regione, dott. Francesco Quaglia, con una lettera inviata ai rappresentanti delle professioni sanitarie che va nella direzione auspicata”