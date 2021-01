Gli uomini del Circomare di Santa Margherita Ligure, titolari dell’inchiesta a seguito dell’infortunio avvenuto a bordo della nave-pontone “Fabio-Due”, hanno interrogato il personale di bordo e posto momentaneamente sotto sequestro la gru. Occorre accertare se si è trattato di un possibile errore umano o se la gru per motivi ignoti possa non avere risposto ai comandi. Il sindaco di ‘Santa’ Paolo Donadoni ha ringraziato vigili del fuoco, carabinieri, circomare e il 118 per l’opera prestata.

L’infortunato viene verricellato a bordo; in primo piano la gru (Foto Adriano Bena)