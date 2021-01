Un precedente grave infortunio durante la messa in sicurezza della diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure era accaduto nel primo pomeriggio dello scorso 18 aprile. Un operaio al lavoro sulla banchina della diga foranea era caduto all’interno di un cassonetto in costruzione. Anche in questo caso era intervenuto l’elicottero che lo aveva prelevato a Santa Maria del campo e trasferito in codice rosso al San Martino.

La scena del primo infortunio