Ancora un infortunio, il secondo, nel corso dei lavori per mettere in sicurezza la diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure. Non si conoscono ancora i particolari. Da Genova è partito tuttavia l’elicottero Drago dei vigili del fuoco per prelevare l’infortunato e trasportarlo al San Martino. Sul posto il 118 con la Croce Verde di Santa Margherita e i vigili del fuoco di Rapallo; oltre agli uomini della guardia costiera e ai carabinieri.