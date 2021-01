Recco: segnaletica orizzontale, al via i lavori di rifacimento

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco Carlo Gandolfo e il consigliere delegato alla viabilità Franco Senarega comunicano che da domani 12 gennaio partiranno i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse strade cittadine e si concluderanno nel corso di mercoledì 13 gennaio.

Gli interventi sulla viabilità comunale prevedono la “ripresa” degli attraversamenti perdonali, degli stalli di sosta e degli “stop”, qualora risultino usurati e quindi non adeguatamente visibili, e il ripristino sulle strade dove sono state realizzate nuove asfaltature.

I lavori interesseranno: via San Rocco, via Corticella, corso Garibaldi, incrocio tra via Trieste e piazza Gastaldi, via XXV Aprile, via Pisa (attraversamenti), via Autostrada, via Roma, via Valleverde, via Milite Ignoto. Nei tratti interessati alla manutenzione è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 7.30 di martedì 12 gennaio e fino al termine delle operazioni.

“Si tratta di un intervento indispensabile e urgente che mira soprattutto a migliorare la sicurezza stradale, quella dei cittadini, che potranno fruire in modo più chiaro e sicuro della viabilità, e il decoro del contesto urbano” commentano il sindaco Gandolfo e il consigliere Senarega.