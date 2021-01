RASSEGNA STAMPA Chiavari: ex tribunale, faida in maggioranza

Oggi, lunedì 11 gennaio, auguri a Igino. Mercati settimanali: Recco: Riva Trigoso. Parole: zazzera (capigliatura soprattutto maschile portata lunga fino a ricadere sul collo; per lo più con un’idea di incuria o eccentricità, di cattivo gusto). Proverbi: “E’ un cattivo andare contro la corrente”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Chiavari, ex tribunale, faida in maggioranza. Covid e vaccini: “Medici di famiglia mettono a disposizione i loro studi”; “Carmela Candela 104 anni, l’immunizzata più anziana”. Emergenza covid: ricoveri in calo. Covid economia: “Zona gialla zoppa, senza lavoro nei fine settimana”.

Riva Trigoso: chiusa via Gramsci per uno smottamento. Chiavari: piazza Veneto riqualificata, qualche modifica al mercato. Chiavari: occasioni speciali, le promozioni del Civ. Chiavari: marciapiedi da rifare nelle vie Filzi, Battisti e Lavagna. Chiavari: in colmata arriva Brescia, consulente del Comune. Carasco: riaperto il bando per i buoni spesa.

====

Camogli: il modello del Parco sono le Cinque Terre”. Camogli: gli edifici che attendono una svolta. Recco: tanti con l’arcivescovo per San Giovanni Bono. Uscio: lupi vicino alle case, il sindaco scrive ai carabinieri.