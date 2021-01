Organizzazione Ligure Attività Musicali: una proposta

Da Laura Canale, per l’Organizzazione Ligure Attività Musicali (Olam), riceviamo e pubblichiamo



L’Organizzazione Ligure Attività Musicali (Olam) racchiude un intero comparto produttivo: Festival, Rassegne, Reti professionali, Associazioni culturali che operano nel settore musicale, sia nell’ambito delle “performing arts” che attraverso attività di divulgazione ed educazione. Come enti organizzatori e singoli professionisti siamo stati segnati dalla Pandemia, che ci ha obbligato a modificare o ridurre le nostre attività, e con esse l’offerta culturale che garantivamo al territorio regionale.

La nostra regione è straordinariamente ricca di proposte musicali dei più vari generi: dalla musica antica al jazz, dall’elettronica alla contemporanea, per non parlare ovviamente della tradizione legata alla canzone d’autore. In questo “tempo sospeso” abbiamo sentito l’esigenza di fare rete e di condividere le difficoltà che stavamo attraversando, fino ad arrivare a questa organizzazione che racchiude al suo interno diverse reti già attive.

La dimensione complessiva del nostro settore ha raggiunto nel 2019 più di 2.500.000 € di budget, coinvolto 160.000 spettatori, dato lavoro a 2100 musicisti e 360 tecnici e creato un indotto turistico ricettivo stimato di 3.000.000 €.

Con la nota allegata siamo propositivi e chiediamo alla Regione di instaurare un dialogo che non serva solo per quest’emergenza, ma che costituisca una possibilità di confronto continuo con un comparto produttivo così importante per la vita della cultura.

Presidente della Giunta regionale Giovanni Toti

Assessore alla cultura Ilaria Cavo

e p.c. Assessore al turismo Giovanni Berrino

Commissario straordinario Agenzia “In Liguria” Giampaolo Gianpellegrini

Manifesto/proposta degli Operatori dell’Organizzazione Ligure attività musicali (Olam)

In diversi modi e in differenti forme portiamo Musica nei borghi, nelle città, nelle piazze, nelle case e – in particolare nel 2020 – ovunque, anche nei dispositivi digitali, con una offerta di concerti e spettacoli di ogni tipologia e genere di Musica, per nutrire fame e sete di cultura, attrarre, far conoscere, far riflettere, elevare, consolare, divertire, insegnare.

Ci siamo adattati, resilientemente, abbiamo sentito il pubblico accanto a noi, e le istituzioni. Ma vorremmo che la ⁸Regione lo fosse ancora di più.

Non chiediamo solo sostegni economici e di non ridurre, anzi di ampliare i contributi già concessi, comunque necessari per un comparto fortemente colpito, ma proponiamo indispensabili facilitazioni del nostro lavoro. Siamo musicisti, siamo Festival, siamo amministrativi, siamo volontari, siamo organizzatori, siamo cantanti, siamo accompagnatori, siamo artisti, siamo tecnici, siamo musica, siamo arte, siamo cultura, siamo passione, siamo lavoro.

Ma soprattutto siamo alle prese con molte complicazioni, fiscali, contrattuali, organizzative, di sicurezza, assicurative, progettuali, programmatorie, di costi e di gabelle. Chiediamo formazione e informazioni, assistenza, trasparenza, comunicazione, condizioni al contorno, convenzioni tra regione ed enti locali, assicurativi, bancari, sponsorizzazioni, programmazione.

Rappresentiamo (dati relativi al 2019 forniti da ciascuno degli aderenti) centinaia di migliaia di giornate/uomo di volontariato, diamo lavoro a centinaia di musicisti (2200) e tecnici (360), siamo una attrazione di qualità per turisti (3.000.000 indotto stimato per ricettività), un numero di spettatori ragguardevole (200.000), rappresentiamo una volontà di offrire laboratori musicali e occasioni di cultura per cittadini e per ospiti, specie stranieri, rappresentiamo investimenti di milioni di euro 2.500.000) .

Chiediamo di organizzare incontri per definire i dettagli delle nostre proposte.

Cordialmente

Officine del Levante Aps_Ets (portavoce), Laura Canale – Levanto

Giovine Orchestra Genovese – Genova

Associazione Culturale Gratia Artis – Rapallo

Società dei Concerti – La Spezia

Festival Paganiniano di Carro – Carro

Associazione Culturale Echo Art – Genova

Associazione Culturale Pasquale Anfossi – Genova

Associazione Musicaround – Genova

Associazione Culturale Rapallo Musica – Rapallo

Orchestra Di Rapallo “Jean Sibelius”

Eutopia Ensemble – Genova

Associazione Culturale Corelli – Savona

Associazione Scuola di musica Città di Sanremo – Sanremo

Associazione Forevergreen Fm – Genova

Levanto Music Festival Amfiteatrof – Levanto

Associazione Collegium Pro Musica – Genova

Hyperion Ensemble – La Spezia

Sistema Musica Genova- Genova

Associazione Musicale Felice Romani – Moneglia

Moneglia Classica – Moneglia

Ensemble Nuove Musiche – Savona

Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo – Cervo

Orchestra Note Libere – Sanremo

Associazione Arion – Sanremo

Associazione Musicale Troubar Clair – Vallecrosia

BlueArt Management – Genova

Associazione Gezmataz – Genova

Gruppo Spontaneo Trallalero – Le Vie dei Canti Festival – Genova

Trillargento – Genova

Associazione culturale Lupis in Fabuka – Sestri Levante

Associazione Amici di Paganini APS- Genova

Accademia Vocale di Genova – Genova

Le Muse Novae – Chiavari

Associazione Culturale Valle Christi – Genova

Associazione Culturale Echi di Liguria – Genova

Pietre Sonore Festival- Genova

Associazione Coro S. Stefano – Genova

Club Tenco – Sanremo

Orchestra di Fiati Città di Levanto – Levanto

CLAss_Liguriacanta – Cori Liguri Associati.-Genova

Associazione musicale Cesar Franck – La Spezia