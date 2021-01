Moconesi: coronavirus, un decesso; i dati generali

Dalla pagina facebook del Comune di Moconesi. (Il sindaco Giovanni Dondero è molto attento ad informare i concittadini anche sulle novità nazionali riguardanti il covid e a spiegare, quando possibile, i meccanismi che regolano le decisioni. Informa con delicatezza anche ciò che avviene a Moconesi)



Sono a informarvi che purtroppo é venuto a mancare in ospedale a Sestri Levante, G. Musante positivo al covid, ma affetto da altre patologie. Sono risultate positive al tampone le figlie L. Musante, S. Musante e la moglie M. Basso in isolamento domiciliare pressoché asintomatiche che ringrazio per il consenso dato a pubblicare i nominativi.

Un grosso abbraccio di vicinanza, in questo triste momento, a tutta la famiglia che peraltro ha deciso di rinviare, a data da destinarsi, il funerale previsto inizialmente domani.

Coronavirus Moconesi

11 gennaio 2020

7 attuali positivi

71 guariti

7 deceduti

85 casi totali di coronavirus