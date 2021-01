Già la giunta di Vittorio Agostino aveva predisposto un preventivo per il rifacimento del tetto dell’ex tribunale di piazza Mazzini. Già allora, infatti, la copertura era fatiscente e non tratteneva le infiltrazioni di acqua. Sono passati anni, ma per l’amministrazione il lavoro più importante. il rifacimento del tetto, non è più prioritario.