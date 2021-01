Dall’ufficio stampa di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

In attesa di nuove disposizioni ministeriali relative all’emergenza sanitaria in corso, il Comune di Chiavari informa che è stata prorogata la sospensione del servizio di spazzamento meccanico SERALE delle strade cittadine, sino a nuova comunicazione in merito.



Ricordiamo, invece, che lo spazzamento previsto in mattinata resta attivo ed invariato.