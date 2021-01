Dall’ufficio stampa di Amt riceviamo e pubblichiamo

Si informa che, causa lavori e sino al termine degli stessi, la linea C2 modifica da oggi temporaneamente il percorso.

Giunta in Corso Cristoforo Colombo (largo Ravenna) non prosegue per Corso Valparaiso e Via Risso ma raggiunge la Colonia Fara transitando per Corso Assarotti, Stazione FS, Corso Gianelli, Corso Italia e Corso Buenos Aires.