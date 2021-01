Chiavari: Garibaldi, possibile siluro alla maggioranza

Il contrasto nella maggioranza di Chiavari relativo alla diversa visione sul futuro dell’ex tribunale, ipotesi espresse dal vicesindaco Silvia Stanig e da Alberto Corticelli e il suo gruppo, sono solo un pretesto? I dissidi sarebbero ben altri. C’è chi afferma che alla fine Marco Di Capua, volto buono e simpatico della coalizione, trionferà alle prossime amministrative. Attualmente i segnali dicono tutt’altro.

Sulla situazione pesa il successo elettorale di Giovanni Toti alle regionali a scapito degli alleati. E i partiti, la Lega soprattutto, sembrano intenzionate a dare del filo da torcere a Di Capua considerato totiano; a meno che il sindaco non abbandoni i compagni oggi in maggioranza invisi alla Lega. Il consigliere comunale di opposizione Sandro Garibaldi, leghista, è entrato in Regione prendendo un sacco di voti anche nella sua Chiavari e potrebbe indirizzare il suo pacchetto di preferenze verso un candidato alternativo a Di Capua e appoggiato dagli altri partiti del centro destra.

Di Capua riuscirà ad arrivare a fine mandato tenendo unita la sua maggioranza e a parare i colpi di un ipotetico rivale?