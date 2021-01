Chiavari: “Da Trump all’analisi di Articolo Uno”

Da Luca Garibaldi, consigliere e capogruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo



La democrazia facile



Abbiamo tutti seguito con attenzione, la sera del 6 gennaio in Italia, quello che stava accadendo in America, la più grande democrazia del mondo che viene letteralmente assaltata da orde di elettori di Trump, su incitamento dello stesso.

Non credo che vadano aggiunti ulteriori commenti a quanto questo fatto sia di una gravità estrema, ennesima dimostrazione di quanto l’ex Presidente Trump fosse del tutto inadeguato a ricoprire un ruolo così importante e delicato, tanto da non riuscire, nonostante tutto, ad accettare la sconfitta inflittagli da Biden e Harris.

C’è solo un’altra immagine che vorrei che ci rimanesse in mente, non quella di un Italo americano vestito come un frequentatore di Pontida e non di quei due uomini che mimano l’assassinio di George Floyd, ma la sola immagine che forse può riportare onore e orgoglio agli Stati Uniti.

Due donne che, nonostante il marasma che le circondava, portano in salvo i voti del Senato, dimostrando coraggio, responsabilità e senso delle istituzioni.

Una immagine simbolica che ci ricorda che l’inciviltà e la violenza possono e devono essere contrastate con le armi democratiche della coscienza, serietà e dignità.



In Regione

Zona gialla

Con la fine del Decreto Natale, e le procedure messe in campo per gestire le vacanze natalizie, si è rimessa in campo la suddivisione del Paese per aree di rischio. Con alcune novità, che riguardano l’abbassamento degli indici di contagio necessari per essere collocati in fascia gialla/arancione/rossa. Sotto l’1 gialla, tra 1 e 1,25 arancione e rossa nei casi superiori. La nostra Regione – i cui indici oscillano da alcuni giorni attorno al valore 1 – è stata collocata da lunedì 11 al 16 di gennaio in zona gialla.

Qui le regole che valgono per la prossima settimana nella nostra Regione.

Vaccini

Sui vaccini l’attenzione è giustamente quotidiana; ne abbiamo parlato nella diretta con il medico Andrea Telchime, dove abbiamo affrontato e cercato di sciogliere una serie di dubbi, voci, perplessità reali e fake news indotte sull’efficacia, la natura, del vaccino.

Accanto al report dell’avanzamento del COVID, da alcuni giorni si è affiancata la tabella che certifica giorno dopo giorno l’attività di vaccinazione, in questa prima fase.

Nonostante a livello nazionale, durante le vacanze natalizie, si fosse messa in discussione la capacità organizzativa del nostro Paese, ad oggi siamo il primo Paese d’Europa per numero di vaccinazione effettuate, poco sopra la Germania, con una progressione importante giorno per giorno. Questo nonostante l’organizzazione sia su base regionale, con differenze di efficienza (vedi il caso della Lombardia, partita clamorosamente in ritardo, o il Lazio, che si sta comportando in maniera molto efficace).

La Liguria sta recuperando l’organizzazione della campagna su tutto il territorio e seguiamo tutti con attenzione come si sta sviluppando, non solo per il personale sanitario ma anche e soprattutto per le RSA, in una regione di grande fragilità come la nostra. La campagna è legata alla continuità delle consegne dei vaccini e la loro distribuzione logistica, e la necessità del secondo richiamo dal 21° giorno, per il vaccino Pfizer. Ed è una notizia ancora più positiva il fatto che il procedimento di approvazione degli altri vaccini, come Moderna, consentirà di rafforzare le possibilità di avere a disposizione più vaccini.



La discussione, ora che la prima fase è avviata, si sta focalizzando anche sul se e come includere nelle vaccinazioni cosiddette prioritarie anche altre categorie attualmente non incluse, ma che rispondono al tema della protezione del sistema socio sanitario complessivo: dai medici di medicina generale, ai tirocinanti e gli studenti di medicina, dai farmacisti agli operatori sociosanitari o professionisti che operano nel settore. Una discussione che deve essere fatta in maniera trasparente, inserendo le proposte in un quadro complessivo che tenga insieme i due aspetti: protezione delle categorie più fragili e protezione del sistema sanitario nel suo complesso.



Il rientro a scuola in Liguria

La scuola è stata sicuramente l’argomento peggio organizzato durante questi mesi di pandemia. A soffrirne, non sono stati solamente gli studenti che hanno dovuto rinunciare ad un pezzo fondamentale di socializzazione e di formazione, ma anche le loro famiglie che hanno dovuto affrontare la didattica a distanza che spesso non ha coinciso con gli impegni lavorativi e con i mezzi a disposizione per seguirla e tutto il corpo docenti, non dimenticando tutta la parte dei concorsi che sono stati rinviati e bloccati senza fornire in tempistiche giuste tutte le comunicazioni.

Tramite un post sui social il Presidente Toti ha informato che la Liguria si uniformerà alle regioni confinanti che hanno il nostro stesso colore di fascia di rischio, e terrà chiuse le scuole superiori nella settimana dell’11 gennaio. La ritengo una decisione di grande prudenza, ma allo stesso tempo mi chiedo se i reali motivi di questa estrema precauzione non siano da trovare nella reale mancanza di una rete regionale di sostegno alla lotta al Covid e di sostegno alle famiglie che in realtà la Giunta avrebbe potuto e dovuto fornire in questo periodo, arrivando invece ad oggi a dover rimandare il rientro dei ragazzi in aula.

Il trasporto pubblico, come abbiamo più volte denunciato e consigliato in aula, andava supportato intervenendo fortemente per poter fornire un servizio maggiore a tutti quegli studenti che devono raggiungere le aule avvalendosi dei mezzi di trasporto pubblici. Più mezzi di trasporto avrebbe significato maggiore sicurezza per i ragazzi.

Lo screening per gli studenti, come abbiamo proposto anche in Liguria, è un metodo che in altre Regioni hanno già messo in atto da tempo per permettere il rientro a scuola in maniera sicura, non solo per gli studenti, ma per tutto il personale scolastico e per tutte le loro famiglie. Test rapidi, quindi che potrebbero evitare il dipanarsi dell’epidemia tra i banchi di scuola, appena le scuole fossero state riaperte.



Toti certifica il fallimento di ALISA

Come abbiamo denunciato più volte, anche nella passata legislatura, spesso gli atti più interessanti vengono attuati e firmati nei periodo in cui l’attenzione è minore, spesso avviene in piena estate o, come in questo caso, in piena vacanza natalizia: Toti ha firmato il ridimensionamento di ALISA. O meglio, ha messo nero su bianco tutto quello che noi opposizioni abbiamo sempre sostenuto da che ALISA nacque, per mano del due Toti-Viale. Ma manca ancora un passaggio perché quel carrozzone burocratico cessi definitivamente di esistere in modo che non rimanga una spuria scatola vuota buona solo per delle nomine.

Sperando che il Presidente Toti sia celere, vi terrò aggiornati a riguardo.



Il caos dei Municipi a Genova

In queste settimane la discussione sulla stampa è focalizzata sul tema dei Municipi e la decisione del Sindaco di Genova di cancellare nei fatti il decentramento amministrativo, a partire le disponibilità economiche in capo ai Municipi.

Una scelta sbagliata e controproducente, figlia di un sentimento diffuso in questi decenni, secondo il quale l’accentramento produce naturalmente efficienza e velocità della spesa e dell’azione.

Non è così, non lo è mai stato, come dimostra tutto il tema dell’autonomia amministrativa e anche della sussidiarietà su cui si è discusso in questi anni. Molte delle attività, delle iniziative di costruzione di comunità, di attenzione alla risoluzione di problemi, di discussione partecipata ed informata, di sperimentazione territoriale, sono nate dalle esperienze come i Municipi, e/o più in generale di decentramento e di cessione di “potere” verso le comunità. E’ una riflessione ancora più attuale nel futuro, perché nel mondo dopo il COVID, ci sarà sempre più bisogno di soggetti che possano essere costruttori di comunità, che siano in grado di avere reali poteri per poter adattare le strategie generali alla realtà locali, invece che trattare in maniera identica, dall’alto, situazioni completamente diverse. E penso che sia un tema non appannaggio di una parte politica la difesa della capacità di incidere realmente sulle realtà che si intendano amministrare, ma di tutti coloro che concorrono alle elezioni: si tratta di decidere le regole del gioco, e i poteri sul campo. Un ragionamento che deve coinvolgere le forze politiche e sociali radicate, e non solo gli esecutivi del momento.



Impegni settimanali



Lunedì 11 alle ore 16. 30 parteciperò ad una Tavola rotonda on line organizzata da Articolo 1 dal Titolo “Liguria 2020. Analisi di una sconfitta per tornare a vincere e creare l’alternativa alla destra”.

Per poter accedere alla diretta bisgona richiedere la password e l’ID alla mail simoanse@gmail.com o con un messaggio WhatsApp al numero 3497772936



​La diretta settimanale di sabato 16 gennaio che ci sarà sulla mia pagina Facebook, nella quale mi piacerebbe parlare con voi dell’imminente seduta del consiglio regionale sul Recovery Fund e di quanto in Regione Liguria purtroppo sia stata un’occasione finora non raccolta pienamente.