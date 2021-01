Casarza Ligure: un corso sulla neve apre il semestre dell’Osservatorio

Dall’A.P.S. Osservatorio Raffaelli, a firma del presidente e direttore Claudio Monteverde, riceviamo e pubblichiamo

L’A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, propone nel primo semestre del 2021 una serie di corsi di cui il primo è molto legato a quanto si è registrato recentemente come fenomeno meteo. Parliamo della neve, caduta con quantitativi di cui erano anni che non se ne registravano che però portano a non sottovalutarla.

Pertanto organizziamo un primo corso informativo sui fenomeni meteorologici in inverno e con consigli per gli escursionisti. Un corso che viene organizzato con alcune lezioni in modalità online, su piattaforma gratuita, e che seguirà ore di esercitazione ed osservazione pratica con uscite escursionistiche ed ciaspolate nell’entroterra ligure.

Il corso è aperto a tutti, non ci sono limiti di età e non sono richiesti requisiti di esperienze lavorative o formative pregresse. Possono aderire anche semplici appassionati o curiosi verso questa materia.

Il costo del corso è comprensivo della quota sociale di iscrizione all’Associazione per l’anno 2020/2021 dando così diritto al futuro Socio di aderire all’Associazione, seguire le altre iniziative, partecipare alle attività sociali sul territorio e coltivare le proprie passioni. Il costo è di 55,00€.

C’è tempo per iscriversi sino al 18 Gennaio 2021, invitiamo chi fosse interessato a contattarci all’indirizzo: osservatorioraffaelli1883@gmail.com oppure chiamando/contattandoci su WhatsApp al numero: 3495127595.

In questo modo vogliamo rilanciare l’invito ad iscriversi all’Associazione, verso tutti i cittadini che vogliano dedicare del proprio tempo per gli altri, per l’ambiente, per la cultura scientifica. Cerchiamo sempre nuovi Soci che vogliano fare anche attività di protezione civile e che col nostro gruppo possono realizzarla sul territorio comunale di Casarza Ligure e della Val Petronio. L’Associazione si occupa anche di escursionismo, non solo organizzando gite sociali ed escursioni ma intervenendo a pulire una ricca rete di sentieri, mantenendo anche la segnatura per oltre 400km di percorsi nel levante ligure.

In questo particolare periodo quindi le attività che portiamo avanti sono quelle legate alla sentieristica, alla protezione civile, al monitoraggio meteo/idro e alla divulgazione sui nostri canali social e sito web, oltre all’informativa meteo sulle radio locali e a sviluppare progetti e attività di ricerca con enti pubblici, quali per esempio Arpal.

L’A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian Carlo Raffaelli dal 1883, ha tra le sue principali finalità, quella della divulgazione, studio, ricerca delle scienze dell’atmosfera: la meteorologica, la climatologia e le scienze applicate degli effetti delle precedenti come la scienza idraulica ed idrologica. Dalla sua nascita, nel lontano 1883, l’Osservatorio fondato a Bargone di Casarza Ligure (Ge) dal Prof. Don Gian Carlo Raffaelli ha cercato di sviluppare una fitta rete di stazioni meteorologiche e di sensori idrometrici oltre a presidi per tramite di corrispondenti atti ad informare su ogni evoluzione meteorologica. Per creare una comunità di Soci qualificata nell’ambito di queste materie riproponiamo per i nostri Soci e per tutta la cittadinanza il nuovo corso on line sull’ambito della meteorologia.