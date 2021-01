Calcio/ Sfida tra la squadra di Fiorani-Volpi e la Samp

C’è molta curiosità, sia nel Tigullio sia nel Golfo Paradiso per l’incontro calcistico che i genovesi considerano una sfida e gli spezzini un derby. La squadra di Gianpiero Fiorani e Gabriele Volpi (in ordine alfabetico) sfida per la prima volta in serie A la Samp che in un recente passato la stampa specializzata asseriva fosse tra le mire di Volpi. La curiosità dei tigullini nasce dal fatto che fino allo scorso anno lo Spezia Calcio disputava un vero derby con la Virtus Entella; nel Golfo Paradiso invece ad “sfrugugliare” è l’ingresso del presidente della Pro Recco , Maurizio Felugo, un campione di pallanuoto diventato specialista e responsabile del mercato calciatori . L’incontro alle 20.45 al Picco della Spezia e su Skay,