Baby gang responsabile di diverse rapine a minori, nuovi arresti

Nella mattinata dell’11.01.2021, i Carabinieri della Compagnia di Genova Centro e della dipendente Stazione di Carignano hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per rapina aggravata in concorso emessa dal Tribunale di Genova, nei confronti di C.A., classe 2002, cittadino albanese residente a Genova, già gravato da altri pregiudizi di polizia.

L’Ordinanza è scaturita come risultato delle serrate e delicate indagini condotte dai militari della suddetta Stazione, sorte a loro volta dal grave episodio di rapina avvenuto in data 21.10.2020 nei giardinetti di Piazza Verdi a Genova. In quella circostanza, infatti, l’odierno arrestato, unitamente ad altri giovani (tra cui due minori), avvicinandosi con fare minaccioso nei confronti di una coppia di ragazzi minorenni, gli chiedeva insistentemente di consegnargli la collanina d’oro indossata da uno dei due; al netto rifiuto opposto dai ragazzi, il gruppo di malintenzionati reagiva con violenza, avvinghiandosi al collo di uno dei due malcapitati e strappandogli di netto il monile dorato. Lo stesso ragazzo veniva poi spintonato e scaraventato a terra al fine di prevenire qualunque tipo di reazione dello stesso e assicurarsi una repentina fuga.

Allertati prontamente i Carabinieri, questi ultimi riuscivano ad individuare il gruppo di malviventi nei pressi della fermata della metropolitana San Giorgio e, solo dopo un lungo inseguimento, riuscivano a bloccarli e ad identificarli. All’atto del controllo venivano trovati in possesso anche di sostanza stupefacente e di un coltello a serramanico della lunghezza di 11 cm. Come poi dimostrato dalle indagini dei militari della Stazione di Genova Carignano, il gruppo di rapinatori, immediatamente dopo aver compiuto la rapina, si era recato presso una gioielleria del centro storico a ricettare l’oro, e con il provento della ricettazione aveva provveduto ad acquistare lo stupefacente poi sequestrato dai Carabinieri.

L’odierna applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari è parte di una delega congiunta per l’esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri due soggetti appartenenti al medesimo gruppo criminale, resisi responsabili di altri episodi delittuosi e per i quali hanno proceduto rispettivamente la Squadra Mobile di Genova e la Polizia Locale.