Sestri: i lavori alla copertura del torrente Chiusa

Proseguono anche nel weekend gli interventi sul territorio per prevenire gli allagamenti.

In questi giorni sono infatti in corso i lavori relativi alla costruzione del tetto della vasca della Chiusa per realizzare la soletta di copertura della nuova vasca di sedimentazione: una volta pronta, verrà infatti posata sopra la vasca e dotata dei necessari chiusini di ispezione.

Abbiamo intanto all’opera anche il pontone per il consolidamento a tutela dell’arenile in zona S. Anna, che si occupa di trasferire i massi dai pennelli prossimi alle gallerie per rinforzare quelli presenti nell’area della foce del Gromolo.