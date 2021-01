Riva Trigoso: incendio forse causato da un cortocircuito

Ieri sera poco dopo le 20.30, in un edificio di via Colombo a Riva Trigoso è divampato un incendio in un appartamento i cui inquilini o proprietari erano usciti. Il rogo si era sprigionato per un probabile cortocircuito in un angolo della cucina dove si trovavano un forno elettrico, il fornetto microonde e la macchina per il caffè. La cucina è andata distrutta ed è inagibile. Danni anche causati dal fumo. Due persone residenti nell’appartamento attiguo, hanno accusato sintomi di intossicazione; all’arrivo del 118 tuttavia hanno rifiutato il ricovero.