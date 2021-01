Riva Trigoso: frana, chiusa al traffico via Gramsci

da Facebook Comune di Sestri Levante

Attenzione!

È stata chiusa precauzionalmente via Gramsci dall’ingresso Fincantieri fino al bivio per le gallerie di Moneglia a causa di smottamenti franosi che stanno interessando la collina Bardi, un tratto già oggetti di interventi di ripristino.

Sul luogo sono intervenuti la sindaca Valentina Ghio, l’assessore ai Lavori Pubblici Paolo Valentino, la dirigente dei servizi Ambiente, Manutenzione e Progettazione ing. Annalisa Fresia e la polizia municipale, assieme al geologo.

A seguito di un’attenta valutazione della situazione, si è ritenuto necessario chiudere la strada in via precauzionale per garantire la sicurezza di passanti e automobilisti in attesa di ulteriori sviluppi. Provvediamo a tenervi aggiornati.