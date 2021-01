Riva Trigoso: Dedicate un luogo alla memoria di Pietro”

Da Stefano Casabianca Associazione Autisti Soccorritori Italiani riceviamo e pebblichiamo

Alla famiglia del Volontario CRI Deceduto Signor Pietro Lacamera

Al Presidente della Regione Liguria

All’assessore alla salute della regione Liguria

Al Presidente del Consiglio Regionale della regione Liguria

Al Presidente della CRI Nazionale Avv. Francesco Rocca

Al presidente della Croce Rossa Italiana Sestri Levante

Ai Volontari CRI – Riva Trigoso

Al Sindaco di Sestri Levante

L’associazione autisti soccorritori italiani ( AASI ), attenta ai temi che quotidianamente interessano il settore del soccorso sanitario e dell’emergenza urgenza sanitaria, con la presente nota, oggi, con riferimento alla prematura scomparsa del volontario CRI, signor Pietro Lacamera , chiede alle SS.LL., di essere nostri “Ambasciatori” per esprimere le nostre condoglianze e vicinanza alla famiglia del volontario CRI deceduto. Dal nord al Sud d’Italia, autisti soccorritori in prima linea insieme alle figure sanitarie per essere sempre più vicini ai cittadini in questo momento buio per il nostro paese. L’AASI, chiede, per non dimenticare un uomo che si è sempre speso per il proprio territorio e per la propria regione di intitolare un luogo pubblico alla memoria.