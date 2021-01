RASSEGNA STAMPA Covid, soccorritore muore a 55 anniancora emergenza

Oggi, domenica 10 gennaio, auguri a Aldo. Mercati: Moneglia. Parole: fracasso (strepito intenso che colpisce profondamente arrecando fastidio e disorientamento, chiasso indiavolato; successo strepitoso ed effimero; quantità straordinaria; distruzione indiscriminata Devoto -Oli). Proverbi: “Dio ti liberi dai poveri arricchiti e dai ricchi caduti in miseria” ;

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “A Riva Trigoso muore soccorritore della Croce Rossa, Pietro La Camera, 55 anni”; “A Sestri ogni giorno boom di richieste di assistenza”. Covid economia “Ristoranti e bar così non possono andare avanti”. Covid scuola: “Studenti genitori e docenti, sempre più domande di aiuto”. Covid vaccini: “Rsa di Recco e Uscio vaccini da martedì”.

Sestri Levante: Eurospin sbarca in città e regala cancelleria”. Sestri Levante: pontoni all’opera. Lavagna: rimangono chiuse le vie Romana e Modena. Chiavari: l’estate salva l’incasso dei parcheggi. Chiavari: “Blocco sfratti prorogato, un esproprio”; “Chiavari: piazza Verdi cambia volto. Chiavari: mercatini annullati (Commento. Chissà cosa ne penserebbe il grande Tito Lino Fontana). Chiavari: alle Poste la richiesta dei dati Isee. Chiavari: Under investigation, al via gli appuntamenti in rete. Chiavari: nuove nomine nella diocesi.

Zoagli: disagi lungo l’Aurelia, tempi lunghi. Rapallo: spese di depurazione, un altro condominio risarcito da Iren. Rapallo: sede radioamatori, atti vandalici. Rapallo: oratorio dei Neri restaurato. Santa Margherita Ligure: ampliamento gratuito dei dehors fino al 31 marzo. Portofino: morto lo storico edicolante,

Camogli: Cupido batte il virus, e conferma San Valentino. Recco: l’arcivescovo Marco Tasca questa sera celebra San Giovanni Bono.

Val D’Aveto: neve record si aspettano i turisti.