Rapallo: Carannante crea l’opposizione extra Consiglio

A nome del coordinamento delle opposizioni, nato per scarsa rappresentanza delle minoranze in Consiglio Comunale chiediamo a questa Amministrazione la creazione di un organismo comunale, composto da studenti universitari e delle scuole superiori o da cittadini volontari, che abbia lo scopo di individuare, tramite un lavoro di ricerca, le iniziative, le norme, le delibere più virtuose ed interessanti di altre Amministrazioni in modo da valutarne l’applicabilità nel nostro Comune per migliorarne il progresso urbano e civile.

Disponibili a collaborare qualora il progetto fosse ritenuto interessante.