Oggi siamo arancioni; domani gialli; all’orizzonte nuove ipotesi

La gente continua a contagiarsi, troppo spesso a morire. Ancor più grave forse la situazione economica con famiglie che divorano i risparmi; aziende in crisi; altri posti di lavoro a rischio.

La pandemia è tale perché ha colpito il mondo intero; ma non è vero che “mal comune è mezzo gaudio”. Perché l’Italia è particolarmente debole economicamente e occorreva preservare i posti di lavoro.

In mezzo ad una situazione doppiamente disastrosa sotto il profilo sanitario ed economico, al centro dell’attenzione mediatica c’è una dissennata, latente crisi governativa. Andare alle urne in questa situazione sarebbe assurdo, ma sarebbe l’ora che Conte desse quattro calci nel sedere a qualche ministro e scienziato. Gli stessi partiti della coalizione dovrebbero incoraggiare un rimpasto per togliersi da mezzo chi ha fallito.

Appare infatti sempre più chiaro che le misure assunte per debellare il virus, compreso il Decreto Natale, hanno silurato solo parte dell’economia. Ed è inutile, oggi, sostenere che la curva non decresce per la mutazione del virus.

Intanto oggi siamo arancioni, domani gialli, ma all’orizzonte, nei tentativi di fermare il virus, spuntano nuove fantasiose ipotesi.