Ne: inaugurazione nuovo defibrillatore a Conscenti

Dal Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

E’ stato scartato ieri, 9 Gennaio 2021, il regalo per la comunità della Val Graveglia preannunciato dall’Amministrazione Comunale di Ne durante le feste natalizie: si tratta di un nuovo Dae, regolarmente geolocalizzato, che è stato posizionato all’esterno del Palazzo Municipale in Piazza dei Mosto, a Conscenti.

La cerimonia ha avuto luogo alle ore 16:00 alla presenza del Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, di alcuni Amministratori Comunali , del personale del 118, dei militi della Croce Verde Chiavarese Sezione di Ne, dei volontari della Protezione Civile Radio Club Levante, del Presidente del GAL Verde Mare Liguria e dell’Unpli regionale Liguria, Daniela Segale, della Pro Loco Val Graveglia e di Don Federico Icardi, parroco di Chiesanuova, che ha benedetto il dispositivo.

“A questo defibrillatore, che va ad aggiungersi a quello donato dai beni frazionali di Statale il 14 Dicembre 2019, ne seguirà un terzo – annuncia Francesca Garibaldi – che il Comitato feste della parrocchia di Chiesanuova inaugurerà il prossimo 17 Gennaio sul piazzale della Chiesa di San Biagio, a Chiesanuova, alle ore 11:00, dopo la Santa Messa. Io ci tengo particolarmente – continua il Sindaco di Ne -perché l’ho vissuta sulla mia pelle questa esperienza, quindi so cosa vuol dire aver bisogno di un aiuto per il cuore”.

“L’impegno a cardio-proteggere la popolazione – aggiunge la Consigliera Loredana Arpe, con delega alla sanità – continua anche attraverso la promozione di Corsi gratuiti di preparazione all’uso del Dae, di cui due hanno già avuto luogo lo scorso anno. Dislocare questi dispositivi in maniera da coprire più zone della nostra Valle e renderli pubblicamente fruibili per far fronte a eventuali emergenze, è di vitale importanza per la tutela della salute di tutti”.

Da domenica 17 Gennaio, quindi, sul territorio comunale di Ne saranno presenti un totale di 5 defibrillatori: 3 pubblici nelle località di Statale, Conscenti e Chiesanuova, che si vanno ad aggiungere ai 2 acquistati dalla precedente Amministrazione, che si trovano in località Conscenti, rispettivamente all’interno della Scuola Primaria N.Green e del Campo Sportivo.