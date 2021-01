Ieri e oggi, Chiavari è rimasta orfana del “mercatino dell’antiquariato”. Non sembra su richiesta degli ambulanti che per motivi di lavoro avrebbero potuto spostrsi e raggiungere la città; né per motivi sanitari visto che il mercato di piazza Mazzini e quello settimanale, se non vi sono allerte o zone rosse) si svolgono regolarmente. Forse l’eliminazione del mercatino è uno dei segnali che Chiavari non è più la capitale del commercio. (m.m.)

Chiavari portici