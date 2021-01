Chiavari: ex tribunale, valida controproposta di Corticelli

Da Alberto Corticelli riceviamo e pubblichiamo

Palazzo delle arti, ex tribunale.

Apprendiamo dalla stampa sull’avanzamento del progetto cd Stanig sul palazzo ex tribunale. Già sottolineata nei precedenti post facebook la nostra posizione sull’argomento, come affermato dalla Soprintendente Traverso in occasione del sopralluogo al Palazzo in cui suggeriva consulenze progettuali globali di altissimo livello, ribadiamo alcune criticità meritevoli di ulteriori valutazioni sul progetto e dunque da analizzare puntualmente :

– la scarsa attrattività dei contenuti quando paragonata ad esempi a noi vicini, vedere per esempio i dati di Pegli e Luni con collezioni molto più importanti;

– la scarsa attrattività dell’archivio storico, bene particolarmente fragile e che non può in alcun modo essere messo a disposizione della cittadinanza o di chiunque voglia consultarlo se non per comprovati motivi di studio ed approfondimento, fatto salvo la possibilità di esporne alcuni elementi in adeguate teche che ne garantiscano la corretta conservazione

– la valutazione dei rischi derivanti da un costoso allestimento sotto una struttura da restaurare;

– lo spreco relativo all’abbandono del vecchio museo

– la perdita di attrattività per l’intero palazzo Ex Tribunale che passerebbe da essere un grande palazzo ad un insieme di piccoli spazi scoordinati;

– l’impossibilità potenziale di valorizzare davvero la necropoli;

I nulli ritorni sull’indotto.

Una nostra controproposta sul recupero necropoli

– Utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Mibac;

– Sviluppo dell’attuale museo a Palazzo Rocca con collegamento con il Palazzo stesso come da progetto in essere;

– Utilizzo delle strutture esistenti evitando lo spreco derivante dall’abbandono;

– Possibilità di ampliare il percorso espositivo in termini temporali per giungere al medioevo attraverso l’utilizzo del primo piano di Palazzo Rocca dove può trovare spazio anche una selezione di elementi tratti dell’archivio storico per darne visibilità mantenendo una coerenza nei contenuti;

– Valorizzazione del secondo piano di Palazzo Rocca che completerebbe il percorso storico culturale del museo;

– Possibilità di valorizzare la necropoli riallestendone una porzione nel parco di Palazzo Rocca rendendo il tutto estremamente attrattivo e consentendo uno sviluppo in termini didattico-educativi.

Una proposta di sviluppo del palazzo ex Tribunale

Completamento dei lavori di rilievo e verifica delle strutture per consentire un più organico progetto di recupero e utilizzo delle aree attualmente disponibili per primo impianto museo arte territoriale e mostre temporanee. La flessibilità degli allestimenti per questo iniziale utilizzo della porzione del Palazzo fruibile ad oggi non rischierebbe di essere compromessa con depauperamento di risorse da eventuali interventi strutturali ai piani superiori.

Contestualmente al recupero completo del Palazzo, realizzazione della Palazzina delle Arti come segue:

piano terra: raccolta permanente di opere di artisti legati a Chiavari, che ricomponga la storia artistica della città dall’ottocento ad oggi. Va ricordato a questo proposito, che a Chiavari sono legati nomi di importanza nazionale e non solo. Questo sarebbe di utilità per i chiavaresi, per i turisti e, in generale, per la città e il suo tessuto artistico culturale purtroppo sottovalutato e oggi invisibile. Restituirebbe a Chiavari un’importanza persa nel tempo ricollocandola in una posizione culturale più consona;

primo piano: esposizione di una collezione in permanenza, incentrata sull’informale, con opere in prestito su lungo periodo provenienti da artisti, Archivi, Fondazioni e Musei. Permetterebbe di essere il primo Museo in Italia incentrato su questo linguaggio artistico e garantirebbe una attrattività ben oltre i confini cittadini. La scelta non è casuale dato che l’informale ha avuto e continua ad avere una importante tradizione a Chiavari come nel resto della Liguria;

secondo piano: destinato a mostre temporanee di arte moderna e contemporanea di valenza quantomeno nazionale;

a completamento di questa proposta, spazi didattici e di servizio a quanto sopra, sia in termini tecnico organizzativi che di accoglienza visitatori, oltre che alla costituzione del centro civico già delineato. Tale progetto potrebbe restituire il giusto valore al tessuto artistico locale o comunque a quanto legato a Chiavari, dando un segnale forte sul piano delle prospettive in linea con le tendenze attuali, portando attrattività e interesse da parte di turisti con evidenti ritorni sul tessuto economico cittadino.

In conclusione è auspicabile che al centro del progetto non ci siano ambizioni personali e parallelamente sia verificata l’esistenza di un business plan che dimostri la funzionalità del progetto stesso in termini di gestione e ricaduta sul territorio.

Le nostre riflessioni e proposte esemplificate sono tali e non hanno pretesa di esatta giustezza ma hanno il fine di dibattere, e, qualora ce ne saranno le condizioni, di sviluppare e vagliare la migliore soluzione per la città.