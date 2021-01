Cinque pecore sono comparse nel pomeriggio dietro la Coop di Chiavari. Smarrite e affamate, forse impaurite. Qualcuno ha chiamato i vigili del fuoco; successivamente gli animali sono stati presi in consegna della polizia urbana che, in attesa di scoprire il proprietario, le ha assegnate in custodia a un privato.