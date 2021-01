Camogli: sacchi sotto al cimitero, non sono rifiuti

Ci hanno segnalato una foto su Facebook riguardante la falesia sotto il cimitero di Camogli dove si vedono alcuni sacchi bianchi. Poiché ci si chiede come mai siano lì, specifichiamo che i medesimi fanno parte dell’intervento di consolidamento e manutenzione straordinaria della falesia rocciosa avviati ieri dai rocciatori della “Ecogrid S.r.l.” di Borghetto Santo Spirito che stanno procedendo anche oggi con la pulizia vegetazionale e il disgaggio della parete. I sacchi, certificati ed omologati per il trasporto in elicottero, sono trattenuti e legati con corde ed è previsto che in settimana siano rimossi.

foto da Facebook