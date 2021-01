Adottaliguria: Billo cerca casa

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

È il prossimo arrivo in Liguria, tra pochi giorni.

La mamma e la sorella sono già state felicemente adottate, adesso tocca a lui: Billo.

1/2 anni circa, taglia contenuta (13/14 kg), mix volpino.

Si trova a Salerno, vive in un terreno recintato e, come le altre due, sorride. Si, sorride, nonostante fino ad ora non abbia praticamente vissuto né assaporato niente altro che terra, erba, incuria e disinteresse. Tutto questo lo ha portato ad essere positivo alla leishmania.

Allora facciamo un proposito per il nuovo anno: Billo a casa!!!

Per info 379 1862805 – 329 6998328 – 347 1126257