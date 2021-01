‘Santa’: “Protesta degli ambulanti. Di chi è la colpa?”

Da “Crêuza de Mä – L’alternativa per Santa” riceviamo e pubblichiamo

Rivolgendosi agli ambulanti in protesta il sindaco parla di rispetto. Perché quanto accaduto “non può essere tollerato”, “non è accettabile”. Invita pertanto a pensare al “disagio arrecato ai cittadini”. Giusto. Ma di chi è la colpa?

Riversare la responsabilità interamente sulle spalle di chi manifesta è un atteggiamento figlio del più squallido perbenismo, per cui il cittadino può sì dire la sua, ma che lo faccia senza alzare la voce, meglio ancora se non lo sente proprio nessuno.

E allora proviamo a raccontarla brevemente noi la stessa storia.

Tanto tempo fa, in un viale lontano lontano, nella più remota regione di San Siro, un gruppo di commercianti ambulanti lamentava una situazione di disagio, derivante anche, dobbiamo dirlo, dall’infelice conformazione del viale. Vuoi che scherzassero, vuoi invece che facessero sul serio, dopo anni di lamentele sussurrate all’orecchio dei governanti, decisero di scendere in piazza. Che roba.

Concertazione, collaborazione, sinergie, ragionamenti condivisi, evidentemente non hanno sortito l’effetto sperato. Altrimenti, forse, quegli stessi ambulanti avrebbero preferito lavorare ed incassare, considerato il momento non esattamente felice per svolgere il loro lavoro.

Pensando al domani, non sarà facile immaginare un lieto fine per questa storia, ma qualcosa rimane. Innanzitutto il rispetto. Sì, il rispetto. Per chi svolge un lavoro impegnativo in un momento difficilissimo della nostra storia. Per un quartiere, che al mercato è affezionato. Per le famiglie, che il mercato tutte le settimane lo vivono e vogliono continuare a viverlo.

Per chiudere, una piccola nota semantica. L’estremismo, questo rigurgito di vecchi mali della nostra storia fin troppo recente, è innanzitutto un atteggiamento d’insofferenza verso chi ha idee diverse dalle proprie. Per esempio, tentando di convincerlo con modi più o meno espliciti a chiudere la bocca. Così, solo per ricordarlo.