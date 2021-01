‘Santa’: “Il nostro appoggio agli ambulanti del mercato”

Dal Meetup Cinque Stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Appoggiamo la protesta degli ambulanti del mercato in merito alla situazione di Piazza San Bernardo a Santa Margherita Ligure (il cantiere per la nuova rotonda della piazza, prevederebbe lo spostamento di alcuni banchi del mercato, spezzandolo in due segmenti).

Una categoria quella degli ambulanti, come altre fortemente in crisi a causa dell’emergenza sanitaria che ha ovviamente ripercussioni sull’economia, subisce adesso un ulteriore penalizzazione da parte di quell’istituzione che invece dovrebbe essere più vicina al cittadino e alle sue esigenze ovvero, le amministrazioni civiche.

Facciamo appello affinché la richiesta di spostare il mercato del venerdì sul lungomare venga ascoltata dall’attuale amministrazione civica sammargheritese senza ambiguità e offriamo il nostro totale appoggio ai commercianti ambulanti.