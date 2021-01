‘Santa’: dehors temporanei e gratuiti, proroga fino a tutto marzo

Dal Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Ampliamento dehors gratuiti, ulteriore proroga fino a 31 marzo 2021 e nessun obbligo per occupazioni temporanee di smontaggio e rimontaggio

In arrivo a Santa Margherita Ligure una seconda e ulteriore proroga per gli ampliamenti gratuiti dei dehors, dopo che la scadenza della prima proroga, al termine originario del 31 dicembre 2020, era stata fissata per domenica 10 gennaio 2021.

Secondo la nuova delibera di Giunta, le autorizzazioni temporanee di suolo pubblico, relative all’ampliamento dei dehors per le attività di somministrazione, verranno automaticamente prorogate al 31 marzo 2021, cioè per tutta la durata dell’emergenza sanitaria nazionale. È stato deliberato, inoltre, che quest’anno non vi sarà l’obbligo, per le occupazioni temporanee, del disallestimento delle strutture tra l’11 gennaio 2020 e il 1 febbraio 2021.

«Si tratta di uno degli strumenti attivati, in via eccezionale a fronte della situazione generale che si è venuta a creare, per aiutare il settore del commercio, fortemente danneggiato dall’emergenza sanitaria in corso – dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore al Commercio Valerio Costa – Abbiamo recepito la richiesta di Ascom augurandoci che possa essere d’aiuto al tessuto commerciale cittadino».

Si ricorda che il provvedimento iniziale ha concesso la possibilità agli esercizi commerciali del settore della somministrazione di ampliare il proprio dehor (ove possibile e secondo le regole stabilite) in esenzione del dovuto canone Cosap. Chi non ha avuto la possibilità di ampliare il dehor ha comunque usufruito di un abbattimento del canone del 50%.