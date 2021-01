Sanità: “Toti certifica il fallimento di Alisa, ma non la chiude”

Dall’ufficio stampa del Gruppo regionale Pd riceviamo e pubblichiamo

“Finalmente è lo stesso Presidente Toti a certificare il fallimento di Alisa” così Luca Garibaldi, Capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria, commenta la delibera del 30 dicembre in cui lo stesso Presidente scrive che la sua creatura non si dovrà più occupare di assunzione di personale, né di non autosufficienza e che, in prospettiva, non sarà neppure più la Centrale Unica d’Acquisto dedicata alla sanità, visto che verrà riformata.

“La decisione di porre una questione così importante in una semplice delibera di Giunta nel pieno delle vacanze natalizie, dall’idea di quanto la notizia volesse essere tenuta lontano dai media, ma alla fine è il risultato quello che conta” – continua Garibaldi – “e cioè che è appena avvenuta la certificazione di quello che noi come opposizioni sostenevamo dal 2016 e cioè che l’azienda nata dalle menti del duo Toti- Viale non fosse altro che un carrozzone burocratico, inutile e dannoso”

“Con questa decisione Toti mette nero su bianco che i motivi per cui era nata la sua creatura non sono più validi, forse perché mai stati rispettati, e quindi non esiste più una ragione valida per tenerla in piedi, incatenando tutte le ASL, centralizzandone le funzioni e aumentando e accumulando ritardi ed errori tra bandi sbagliati, assunzioni rinviate, pagamenti per prestazioni sociosanitarie sempre all’ultimo momento e una carentissima attenzione sul tema della non auto sufficienza.”

Questo è solo il primo passo però che si deve mettere in campo, il prossimo che ad oggi non è ancora stato portato avanti è cancellarla. Infatti, fa notare il capogruppo in Regione Liguria “ad oggi questa decisione porta solamente ad uno svuotamento di Alisa e non alla sua chiusura, trasformandola quindi in una inutile scatola vuota, buona solo per le nomine”

Il gruppo del Partito Democratico in Regione come tutta l’opposizione si è sempre schierato contro questo modello di organizzazione della sanità in Liguria, messo in crisi non solo dall’emergenza Covid, ma da fragilità che ora sono ancora più evidenti.

“E’ ora che il Presidente Toti, accanto alla gestione dell’emergenza Covid, porti la discussione sulla nuova sanità in Consiglio”- conclude Garibaldi ricordando tutte le realtà che sono state trascurate per la gestione della pandemia- “non solo superare definitivamente Alisa, ma riorganizzare la sanità ligure intorno ai concetti di integrazione socio sanitaria, prevenzione, medicina del territorio, anziani e coinvolgimento delle comunità locali.”