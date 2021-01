Dall’ufficio documentazione comunicazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Questa sera i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Riva Trigoso, in corso Colombo, per l’incendio in una abitazione. Le fiamme, divampate in cucina, hanno creato ingenti danni. Due vicini del piano superiore sono stati visitati dal 118 per aver inalato del fumo, mentre i proprietari si trovavano fuori casa. L’appartamento risulta inagibile.-