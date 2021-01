Portofino: gestione diretta del porto, ecco le aree

Lo scalo di Portofino è tornato nella piena disponibilità del Comune. Di seguito la determina dirigenziale a firma del dottor Stefano Priolo, che specifica le diverse aree demaniali che gestirà il Comune attraverso la forma che giudicherà più consona.

Considerato che- le competenze amministrative relative al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo sono state conferite alle Regioni secondo quanto previsto dall’art. 105,comma 2, lettera l), D.L. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 “Bassanini”);- con L.R. n. 13 del 28 aprile 1999 «Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti», la Regione Liguria ha stabilito il trasferimento ai Comuni dal 1°gennaio 2002 delle principali funzioni amministrative nella suddetta materia;- il D.L. 5 ottobre 1993 n. 400 «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime», all’art. 1 (Rilascio della concessione dei beni demaniali marittimi) prevede che, oltre che per tutta una serie di attività, una concessione demaniale marittima possa essere rilasciata per servizi pubblici;- l’art. 36 Cod. Nav., a sua volta, prevede che «l’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo».

Vista e richiamatala Delibera di G.C. n. 124 del 21.12.2020 «Indirizzi in relazione alla L. 145/2018, art. 1 commi 675-685» con cui l’Amministrazione ha fornito al Responsabile del Settore indirizzi affinchè,tenuto conto dell’eterogeneità delle situazioni esistenti in ambito demaniale marittimo sul territorio di codesto Comune, l’Ufficio preposto possa affrontare con efficienza e coerenza tutti gli incombenti «connessi direttamente e indirettamente» al sopraggiungere del termine del 31.12.2020 nel rispetto della vigente disciplina multilivello.

Dato atto che nella Delibera di G.C. n. 124 del 21.12.2020, così come nella Delibera di C.C. n. 16 del 31.07.2017 (Approvazione modifica al Piano Utilizzazione delle aree demaniali marittime del Porto di Portofino) è data evidenza al principio consolidato, peraltro palesato anche nel disposto di cui all’art. 36 Cod. nav., secondo cui l’uso generale o la destinazione in favore della collettività di un bene pubblico, quale è quello demaniale, è la regola mentre l’uso privato, singolare, esclusivo è da ammettersi solo per un periodo di tempo determinato e comunque se non incompatibile con il pubblico interesse.

Rilevato che- Il Comune di Portofino è titolare, oltre al resto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Cod. Nav., anche della concessione demaniale marittima num. 7/2008 avente ad oggetto: num. 2 specchi acquei rispettivamente di mq. 2.417,88 coincidente con la zona 3G del PUD per l’erogazione di servizi pubblici portuali e di mq. 2.700,00, ubicata in Località Baia Cannone per num. 2 gavitelli per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto di lunghezza massima pari a mt. 55,00; n. 7 ormeggi a gavitello e modulo galleggiante amovibile per attracco tenders per le navi da crociera; i gabinetti di decenza ubicati in Molo Umberto I°; la gru girevole con motore elettrico di proprietà dello Stato e annessa a scaletta di accesso al mare; n. 5 cavi elettrici interrati e n. 10 prese di corrente; n. 7 colonnine per la fornitura di energia elettrica alle imbarcazioni;un’area adibita alla posa di contenitori destinati alla raccolta di oli esausti;- con Atto Rep. 1689 del 28.08.2017 emesso da codesto Ufficio, il contenuto della suddetta concessione demaniale è stato modificato parzialmente, con estensione della superficie dello specchio a 3.600 mq. in Loc. Baia cannone per n. 2 gavitelli per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto di lunghezza massima a mt. 80 oltre all’installazione di n. 1 colonnina elettrica perfornitura di energia elettrica alle imbarcazioni.- La concessione demaniale marittima n. 7/2008 risulta essere stata assentita fino al 31.12.2020.- Tra i beni demaniali marittimi insistenti sul territorio, si annoverano anche il pontile fisso e il pontile mobile siti in “Loc. Isolotto”, impianti funzionali all’approdo dei tenders e di rilievoper l’attività turistica del Borgo, incentivando l’arrivo dei turisti croceristi; nonché l’area attrezzata e i num. 4 ormeggi destinati alla pesca espressione dell’origine peschereccia del Borgo e del settore ampiamente tutelato dalla normativa nazionale e sovranazionale.Dato atto che – a seguito e in conseguenza dell’adozione della Delibera di Giunta n. 124 del 21.12.2020, secondo quanto previsto nella Delibera di C.C. n. 16 del 31.07.2017, con Comunicazione del 22.12.2020, da valersi anche quale Istanza ex art. 36 Cod. Nav. e richiesta di immediata occupazione, il Sindaco, Sig. Matteo Viacava, ha manifestato l’intenzione, nell’interesse e per conto del Comune, di continuare a mantenere in capo al Comune medesimo, fino al 31.12.2026, la titolarità dei seguenti beni demaniali marittimi con le relative pertinenze e/o accessori: num. 2 specchi acquei rispettivamente di mq. 2.417,88 coincidente con la zona 3G del PUD destinati a servizi nautici, e di mq. 3.600,00 in Loc. Baia cannone per n. 2 gavitelli destinati a ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima a mt. 80, una colonnina elettrica per fornitura di energia elettrica, num. 7 ormeggi a gavitello e modulo galleggiante amovibile; un’area destinata a diurno ubicata in Molo Umberto I°; la gru girevole con motore elettrico di proprietà dello Stato e annessa a scaletta di accesso al mare ubicata; n. 5 cavi elettrici interrati e n. 10 prese di corrente; n. 7 colonnine per la fornitura di energia elettrica;un’area adibita alla posa di contenitori destinati alla raccolta di oli esausti; e il pontile mobile sito in “Loc. Isolotto”, l’area attrezzata e i num. 4 ormeggi destinati alla pesca.

Il tutto come meglio rappresentato sulle Planimetrie che si allegano Sub A;Si legge nella Comunicazione/Istanza del Sindaco della disponibilità ad efficientare i beni demaniali sopra menzionati attraverso dotazioni tecnologiche funzionali al monitoraggio di fenomeni ondosi (mareografo), della temperatura dell’acqua, della presenza di agenti inquinanti con prevista installazione di una telecamera subacquea e di una stazione barometrica, tutti presidi i funzionali alla tutela e sicurezza dell’abitato e dell’ambiente marino oltre che dei fruitori delle aree demaniali marittime. Si apprende inoltre la disponibilità ad impiegare i beni oggetto di Comunicazione/Istanza per l’organizzazione di manifestazioni sportive e culturali a beneficio della comunità e a destinare una quota pari al 20% dei proventi netti, ricavati dalla gestione degli ormeggi, alla manutenzione straordinaria degli impianti, che nel loro insieme, costituiscono l’infrastruttura “portuale”.- E’ principio consolidato che l’utilizzazione per l’uso pubblico dei beni demaniali è quella istituzionalmente prevista dalla legge, e che, pertanto, la scelta dell’amministrazione di mantenere tale destinazione e di riservare a sé l’uso del bene demaniale in questione (attraverso il rilascio di concessione in proprio favore) non deve essere fondata su particolari motivazioni.

Tutto quanto sopra esposto e da intendersi richiamato,codesto UfficioVisti- l’art. 36 Cod. Nav.;- l’art. 1 comma 1 D.L. 400/1993; – il D.Lgs. 112 del 31.03.1998;

– la L.R. 13 del 28.04.1999;- la Delibera di Giunta Comunale n. 124 del 21.12.2020 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31.07.2017;- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49, TUEL;

Richiamato quanto sopra esposto da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;

Determina – di prendere atto della Comunicazione del Sindaco del 22.12.2020, da valersi quale Istanza ai sensi e per gli effetti ex art. 36 Cod. Nav., trasmessa in nome e per conto del Comune di Portofino;

Concede ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 Cod. Nav. e per tutti i fini di legge, in favore del Comune di Portofino, con sede legale in Piazza Libertà 13B, C.F. 00826220105, nella persona del Sindaco in carica, Sig. Matteo Viacava, nato a Rapallo, il 7.09.1973, residente a Portofino di mantenere e occupare per il periodo 1.01.2021-31.12.2026 le aree demaniali marittime e i beni di seguito elencati: num. 2 specchi acquei rispettivamente di mq. 2.417,88 coincidente con la zona 3G del PUD per servizi nautici, e di mq. 3.600,00 in Loc. Baia Cannone per n. 2 gavitelli per ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima a mt. 80; una colonnina elettrica per fornitura di energia elettrica; num. 7 ormeggi a gavitello e modulo galleggiante amovibile; un’area destinata a diurno ubicata in Molo Umberto I°; la gru girevole con motore elettrico di proprietà dello Stato e annessa a scaletta di accesso al mare; n. 5 cavi elettrici interrati e n. 10 prese di corrente; n. 7 colonnine per la fornitura di energia elettrica;un’area adibita alla posa di contenitori destinati alla raccolta di oli esausti; il pontile fisso sito in “Loc. Isolotto”; il pontile mobile sito in “Loc. Isolotto”; l’area attrezzata alla pesca e n. 4 ormeggi destinati alla pesca. Il tutto come meglio illustrato nelle Planimetrie che si allegano Sub. A.Si prende atto e nulla osta, per quanto di competenza, che i beni demaniali siano efficientati attraverso dotazioni tecnologiche funzionali al monitoraggio di fenomeni ondosi (mareografo), della temperatura dell’acqua, della presenza di agenti inquinanti con installazione di una telecamera subacquea e di una stazione barometrica, che i beni oggetto di Istanza vengano impiegati anche per la realizzazione di manifestazioni sportive e culturali a beneficio della comunità e, eventualmente previa adozione di specifici atti a ciò finalizzati ove occorrenti, che una quota pari al 20% dei proventi netti, ricavati dalla gestione degli ormeggi, sia destinata alla manutenzione straordinaria dell’intera infrastruttura portuale.

Dà atto che la presente determinazione – è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00.- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni- va registrata nel fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso il settore.