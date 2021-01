Oggi zona arancione; ancora contagi; scuole in ordine sparso

Oggi e domani zona arancione in tutta Italia con limitazioni agli spostamenti concessi in pratica a chi abita in Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Da lunedì, fino a domenica 17, torneremo alla zona gialla.

L’attenzione della gente è concentrata sul fatto che i decantanti effetti benefici del Decreto Natale non si vedono poiché non vi è una drastica riduzione dei contagi che, tra le righe, si vogliono imputare alle mutazioni del virus. E cresce la rabbia di operatori economici per essere stati privati del lavoro e sempre in attesa degli indennizzi; centinaia le famiglie di lavoratori in difficoltà. Scuole in ordine sparso tra le proteste, anche in Liguria.

Giorni arancione



Nei giorni ‘arancioni’ ci si potrà spostare dai piccoli comuni sotto i 5000 abitanti e nel raggio di 30 chilometri anche se significa uscire dalla propria regione. “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, sarà possibile, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali”