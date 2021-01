Monterosso: 400.000 euro per potenziare scogliera e diga

di Guido Ghersi



Regione, Soprintendenza della Liguria, Provincia e Capitaneria di Porto della Spezia sono state coinvolte nel progetto per il ripristino e il potenziamento delle scogliere e della diga a protezione del centro storico di Monterosso al Mare e dell’area di località Fegina

nelle Cinque Terre, che ha anche ottenuto l’ok della “Conferenza dei Servizi”.

Il piano, già alla sua definitiva progettazione, è stato stimato in 400.000 euro. Durante questo mese, l’Amministrazione comunale monterossina provvederà ad avviare le pratiche per l’assegnazione del relativo appalto delle opere, inserite in un più ampio piano, stimato in oltre 1 milione di euro, attraverso cui il Comune si prefigge di mettere in sicurezza

il territorio comunale costiero.