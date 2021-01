Lavagna: frana via Romana, sopralluogo del sindaco

da Facebook Comune di Lavagna

Il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico competente hanno eseguito questa mattina il sopralluogo nei luoghi delle frane che hanno interessato via Romana ed il tratto di collegamento tra Via Modena e Via Tigula nei giorni scorsi. La strada di Via Romana rimarrà chiusa in prossimità del solo smottamento fino ad esecuzione dei lavori di ripristino. Anche il tratto di collegamento tra Via Modena e Via Tigula resterà interdetto fino a rimozione del pietrisco e relativa pulizia, previsti già per la prossima settimana.