La Spezia: rinnovo Consiglio, domani elezioni (dalle 8 alle 20)

Dall’ufficio comunicazione della Provincia della Spezia riceviamo e pubblichiamo

Si terrà domani, 10 gennaio, in un’unica giornata, l’elezione di secondo grado dei componenti del Consiglio Provinciale.

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 20.00, nel seggio unico costituito presso la sala giunta nella sede della Provincia della Spezia. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la conclusione e porteranno alla nomina dei nuovi membri del Consiglio Provinciale.

Sono elettori esclusivamente i Sindaci e i Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data del 10 gennaio 2021.

Possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Provinciale, solo i Sindaci e i Consiglieri dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia in carica alla data corrispondente al termine finale fissato per la presentazione delle liste elettorali.

“ Domani si vota, lo faranno i sindaci e i consiglieri comunali dell’intera provincia, per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Si tratta di un passaggio fondamentale per le istituzioni spezzine, dove le comunità, attraverso i propri rappresentati, esprimono chi sarà chiamato a garantire una funzione di coordinamento e supporto alle amministrazioni locali su tematiche fondamentali. _ spiega il Presidente Pierluigi Peracchini _ La Provincia è la ‘Casa dei Comuni’, un ente con importanti responsabilità proprio nella gestione del territorio e proprio per questo serve sempre concepirla come uno strumento di servizio a favore dell’intera comunità, con una visione strategica collettiva che superi i limiti dati dagli schieramenti e dai ‘campanili’.

L’Amministrazione Provinciale è costantemente impegnata a garantire servizi fondamentali in settori come la viabilità, la scuola, l’ambiente e i trasporti, ma è anche pronta a contribuire sempre più al supporto amministrativo degli enti locali e questo avverrà in maniera ancor più concreta grazie ad un progetto nazionale sviluppato dall’Unione delle Provincie Italiane. Inoltre, alla Spezia, il nostro impegno deve essere mirato anche a risanare un bilancio che ci arriva disastrato da gestioni politiche dell’Ente che sino a qualche anno fa hanno provocato danni che ancora oggi stiamo pagando.

Un lavoro che deve essere costante sul territorio, in accordo con gli enti locali e le altre istituzioni, per dare le risposte e i risultati che i cittadini attendono”.