Escursionista si infortuna, soccorso con l’elicottero

Intervento congiunto dei Vigili del Fuoco con il Soccorso Alpino per soccorrere un uomo infortunatosi sulle alture genovesi. L’uomo, mentre scendeva con degli amici da Forte dei Ratti, si è infortunato alla caviglia. Raggiunto dai soccorritori è stato stabilizzato ma vista la notevole distanza dalla strada carrabile, i Vigili del fuoco hanno optato per far intervenire l’elicottero VF Drago. Giunto sul posto ha recuperato a bordo l’uomo con il verricello e lo ha trasportato all’ospedale per le cure del caso.