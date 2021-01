Chiavari-Zoagli: Aurelia calvario ancora per mesi

Quando sarà possibile percorrere la via Aurelia tra Zoagli e Chiavari senza pensare di attraversare una strada del terzo mondo? Secondo quanto riferisce Telepace, i tecnici di Iren durante un sopralluogo avv4enuto questa mattina, hanno dichiarato che l’asfaltatura della statale avverrà dopo le vacanze di Pasqua, a fine aprile. I tempi, insomma, sono quelli previsti da Iren. Alla rabbia dei pendolari e degli utenti che percorrono la via Aurelia, si aggiunge il disappunto per le situazioni delle Grazie e di Bacezza.