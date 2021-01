Camogli: San Valentino, il pre-programma e il piatto collezione “W gli sposi”

Da Dimensione Riviera Promozioni, per “San Valentino … innamorati a Camogli”, riceviamo e pubblichiamo

“San Valentino … innamorati a Camogli”. 34ª edizione.

È un’iniziativa promossa da Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli e Comune di Camogli. Con il patrocinio Regione Liguria, Agenzia In Liguria e Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli.

Da sabato 6 a domenica 21 febbraio 2021

(se la situazione epidemiologia non ne consentisse lo svolgimento, si rimanderà a data da destinarsi)

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, “San Valentino … innamorati a Camogli” è promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori turistici di Camogli e organizzata fin dal suo inizio da Dimensione Riviera promozioni.

Evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il PIATTO RICORDO di SAN VALENTINO A CAMOGLI, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, la RASSEGNA POESIE d’AMORE che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere, il CONCORSO FOTOGRAFICO I Love Camogli. E ancora i CUORI E NODI D’AMORE sulla rete, tessuta in fibra naturale dai pescatori dove gli innamorati annodano i cuori ROSSO FUOCO, la RASSEGNA Poesie d’amore che per ogni edizione riceve centinaia e centinaia di opere poetiche, le BALENE INNAMORATE, il PERCORSO DEGLI INNAMORATI, la PIOGGIA DI CUORI al gazebo artistico …

Rispetto alle passate edizioni sono stati previsti necessari adeguamenti per garantirne la realizzazione seguendo le normative anti Covid e rivisti anche alcuni appuntamenti collaterali che al momento attuale non potrebbero essere svolti con la necessaria sicurezza, rimandando al prossimo febbraio gli aggiornamenti del caso.

La RASSEGNA POESIE d’AMORE. Le venti migliori poesie selezionate fra quelle pervenute in concorso, saranno stampate in artistici poster esposti sul molo del porticciolo di Camogli e nelle frazioni di Ruta e San Rocco (raggiungibile comodamente attraverso la neo inaugurata passerella pedonale “Nicco”) location che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna. Premio Speciale. Una giuria accreditata assegnerà ad una delle 20 poesie selezionate il “Premio Speciale” Città di Camogli: la realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo del borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”. Domenica 14 febbraio alle ore 16,00 avverranno le consegne degli attestati di “Opera selezionata” agli autori delle 20 poesie pubblicate e del Premio Speciale. Alla data attuale non è prevedibile la votazione di presenza del pubblico. Se la situazione lo consentisse, verrà comunicato in tempo utile.

Concorso fotografico I LOVE CAMOGLI “L’Amore in un Abbraccio”. Scatti fotografici che in un ideale abbraccio trasmettono la magica atmosfera che si respira a Camogli, l’abbraccio di uno sguardo innamorato, l’abbraccio all’infinito, l’abbraccio per sentirsi vicini, felici, innamorati. E mai tema fu così tanto azzeccato per San Valentino … innamorati a Camogli. La partecipazione è gratuita. Le immagini dovranno pervenire in formato jpg con una dimensione minima di 2000 pixel lato grande entro il 28 gennaio 2021 tramite posta elettronica all’indirizzo mail: foto.sanvalentinocamogli@gmail.com I Premi: 1° Premio Soggiorno di una notte presso l’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento b&b); 2° e 3° Premio Cena per due persone presso uno dei ristoranti di Camogli. Premiazioni domenica 14 febbraio 2021.

ROMANTICO PERCORSO, in via della Repubblica. Quasi una galleria d’arte a cielo aperto nell’elegante via della Repubblica, un percorso tra le riproduzioni delle venti poesie vincitrici della Rassegna Poesie d’Amore con abbinate opere selezionate dal Concorso fotografico I Love Camogli. Passeggiando lungo la via lasciati incantare da questa magica atmosfera tra i versi in rima delle raccolte poetiche e il fascino di bellissimi scatti fotografici.

CUORI & NODI D’AMORE. in via al Molo. I cuori, che con la loro rete sul molo sono uno dei principali simboli di San Valentino a Camogli, vengono distribuiti gratuitamente sul lungomare presso l’Info point nelle giornate di venerdì 12 al pomeriggio, sabato 13 e domenica 14 febbraio. Cuori rossi, sui quali scrivere i propri nomi, una dedica, una promessa, un pensiero, un ricordo. Si annodano poi alla rete in fibra di cocco, predisposta con sapienza e maestria dalla Cooperativa pescatori di Camogli. Un gioco forse, ma anche una scusa per tornare a Camogli e vedere se il cuore c’è ancora, se il nodo resiste alle intemperie del mare, se la vostra storia continua nel tempo …

UNA PIOGGIA DI CUORI. La famosa terrazza Lido sul lungomare ospita l’artistico Gazebo in ferro battuto che con un panorama mozzafiato sull’infinito del mare, una panchina rossa e una pioggia di cuori … è destinato a diventare uno dei simboli di San Valentino a Camogli 2021 … e ci sarà la coda … per una semplice foto per fermare nel tempo un momento straordinario e poter ricordare… io c’ero.

Le BALENE INNAMORATE, sul molo a Camogli. Già tanto fotografate, descritte e video riprese, con migliaia di post che hanno inondato i social con sfondo il mare di Camogli. Lungo il molo LE CODE DELLE DUE GRANDI BALENE SALUTANO i turisti qui giunti per leggere le bellissime poesie della Rassegna Poesie d’Amore pronte ad accogliere tutti gli innamorati del mondo richiamati a Camogli dal suo romanticismo. Mano nella mano, passo dopo passo si arriva poi fino al Faro di Camogli, inserito fra i 16 più belli d’Italia.

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 febbraio

Il PIATTO RICORDO San Valentino … innamorati a Camogli 2021. Quest’anno, in edizione limitata di 500 pezzi, il piatto collezione si potrà ricevere, previa prenotazione, presso i ristoranti di Camogli il cui elenco sarà diffuso nel mese di febbraio ed aggiornato in tempo reale in base alle effettive aperture e a quanto sarà previsto dalle normative anti Covid. Diventato ormai un oggetto da collezione, ogni anno con un’immagine diversa, ha innescato nel corso del tempo una vera e propria mania da collezionismo, portando gli interessati a dare vita, presso l’INFO POINT San Valentino, anche ad uno scambio di piatti fra appassionati di questi pezzi, molti dei quali ormai considerati introvabili.

Sul lungomare sabato 13 e domenica 14 febbraio, sabato 20 e domenica 21 febbraio

INFO POINT SAN VALENTINO. COLLEZIONISTI INCONTRIAMOCI. Attesissimo il punto d’incontro per i collezionisti dei Piatti ricordo di San Valentino a Camogli, per integrare la propria collezione di quei pezzi che mancano. Alcuni ormai sono introvabili, salvo un provvidenziale scambio con chi ne avesse due… TAZZINAMANIA Imperdibile occasione per proseguire la collezione delle bellissime tazzine da caffè personalizzate con le immagini dei vari “San Valentino” a Camogli degli anni passati. Un ideale regalo che le coppie innamorate potranno farsi per ricordare il loro San Valentino.

Il MERCATINO DEGLI INNAMORATI. Sul lungomare tanti banchi di creativi artigiani con idee originali come regalo perfetto per la festa degli innamorati.

INVITO ALL’ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO

L’isola che non c’è: nel cuore del Promontorio, tra Camogli e Portofino, è incastonata l’antica Abbazia di San Fruttuoso. Un luogo magico immerso nella natura, restaurato dal Fai-Fondo Ambiente Italiano, raggiungibile soltanto via mare o a piedi. Dal 6 al 14 febbraio nei giorni di apertura tutte le coppie visiteranno il Museo pagando un solo biglietto. Il 14 febbraio alle ore 13 speciale “Visita con il Direttore” (max 10 partecipanti). La partecipazione è solo su prenotazione, info: 0185 772703 fai.sanfruttuoso@fondoambiente.it www.abbaziadisanfruttuoso.it

La MINICROCIERA di San Valentino a Camogli. Alla volta di Punta Chiappa e San Fruttuoso di Camogli, sabato 13 a domenica 14 febbraio presentandosi all’imbarcadero del porticciolo di Camogli con il cuore rosso (da annodare poi alla tipica rete della tonnarella), ogni coppia eccezionalmente pagherà solo il biglietto dell’andata. www.golfoparadiso.it https://www.facebook.com/GolfoParadisoTMT/ Tel. 0185 772091.

www.sanvalentinoinnamoratiacamogli.it

Il piatto collezione “San Valentino … innamorati a Camogli” 2021

“W gli sposi” di Alessandra Puppo

Un matrimonio all’italiana è quello di Alessandra Puppo, classico abito bianco a balze con pizzi e merletti, tight in due pezzi grigio per lui con tanto d fiore all’occhiello, due bimbi, la piccola vestita color rosso corallo ed il maschietto da marinaretto come da tanto non si vedeva, e i gatti. I gatti di Camogli che a lungo hanno caratterizzato i dipinti dell’autrice, divenuti così identificativi da essere famosi come “i gatti della Puppo”. Ed alle spalle quello scorcio camoglino così noto con la chiesa e le campane che stan suonando a festa. E poi il gozzo, il mare, il monte di Portofino, il Castel Dragone, le persiane verdi, il profilo del Monte di Portofino, i colori pastello, … c’è Camogli, come Alessandra Puppo con le sue opere la tramanda. al mondo.

Alessandra Puppo fiorentina d’origine ma “camoglina” per tutta la vita, inizia a dipingere a 10 anni; è del ’62 la sua prima mostra a Livorno e da qui in tutto il mondo, in Svizzera, a Parigi lungo Senna, New York, Los Angeles, ma il suo cuore è a Camogli dove continua a dipingere dall’alto della sua “roccaforte” al Boschetto che sovrasta tutto il Golfo Paradiso. Forse è proprio la bellezza che ha davanti ad ispirarla, i suoi quadri sono allegri, colorati, a tratti ironici ma così inconfondibili che vedendoli è immediato pensare a lei, un’elegante signora che dipingeva divertendosi.

Con il piatto ricordo San Valentino 2021 firmato da Alessandra Puppo, Ascot rende omaggio alla famosa artista che, purtroppo scomparsa nel mese di dicembre, nella scorsa estate aveva già realizzato quello che sarebbe stato il simbolo della prossima festa degli innamorati a Camogli.