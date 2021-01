Avegno: via Camoglino, lavori e circolazione vietata

da Facebook Comune di Avegno

Il giorno 11 gennaio inizieranno i lavori di prevenzione dissesto idrogeologico finanziati con fondi Ministeriali in via del Camoglino di Avegno!

Tale intervento che consisterà nella posa di tubazioni per il disciplinamento delle acque meteorologiche comporterà la chiusura della viabilità dalle ore

08,30 alle ore 17,30; escluso la domenica e festivi.

Per fare fronte ad eventuali emergenze sarà presente un’ambulanza posizionata a monte dello scavo.

L’intervento durerà verosimilmente 20 giorni; ci scusiamo per il disagio purtroppo necessario per il tipo di intervento e modalità di intervento con macchine ingombranti!

Eventuali criticità possono essere rappresentate al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune contattabile ai numeri:

0185-799927 o 0185-799926;