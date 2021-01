Zona gialla: proteste degli operatori e i contagi non calano

Oggi ultimo giorno di zona gialla; domani e domenica torneremo in zona arancione e poi di nuovo gialla fino a venerdì 15. Oltre l’incognita. In campo nazionale non si verifica il calo significativo di contagi che politici ed esperti avevano promesso in cambio del giro di vite natalizio che al momento sembra inutile. Si parla anzi di terza ondata e sacrifici fino a luglio.

Ciò aumenta la protesta degli operatori commerciali a cui questa altalena di colori non procura vantaggi; ieri la protesta si è concretizzata; anche perché i promessi indennizzi (detti ristori) non stati ancora ricevuti. E proteste anche nelle scuole. Il parlare tanto di vaccini non attenua la tensione.