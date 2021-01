Zoagli: affidati lavori di manutenzione straordinaria

L’amministrazione comunale di Zoagli ha affidato lavori che verranno eseguiti in diversi punti della città.

Piazza 27 Dicembre: rifacimento del parapetto che delimita la soletta di copertura del torrente Semorile. I lavori verranno eseguiti dalla ditta Traversone di Rezzoaglio; costo 6.000 euro.

Pedonale via Garibaldi: rifacimento balaustra; sarà la ditta “Edil Due” ad eseguirlo. Costo 21.000 euro.

Via Canale, tratto via Sant’Antonio e via Cà del frate: rifacimento gradini, acciottolato; lavori affidati alla ditta “Pagliuso costruzioni” di Chiavari per un importo di 4.186 euro.